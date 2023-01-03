Bursa Gürsu'da Başkan Işık 'top'lu isteği kırmadı

Bursa'da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kez kendilerinden spor topu isteyen gençleri kırmayarak bizzat okullarına kadar ulaştırdı.BURSA (İGFA) - Spor kenti Gürsu vizyonunu yaptığı proje ve hamlelerle hayata geçiren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kez de gençlerin unutamayacakları bir anıya imzasını attı.

Kendisini makamında ziyaret eden Gürsu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atletizmde elde ettikleri başarılara kayıtsız kalmayan Başkan Işık, sporcuların okullarındaki eksik spor topu ihtiyacı için de harekete geçti.

Basketbol, futbol ve voleybol toplarını kısa sürede tedarik eden Başkan Işık, malzemeleri bizzat götürerek gençleri mutlu etti.

Profesyonel sporculara destek olmanın yanında, ilçeye kazandırdıkları spor tesisleriyle de çocukların, gençlerin başta olmak üzere tüm ilçe halkının spor yapma olanaklarını arttırdıklarını kaydeden Başkan Işık, "Gençlerimiz ve hemşehrilerimiz ilçemize kazandırdığımız spor tesislerimizde, tüm branşlarda spor yapma imanı bulmakta. Gençlerimizin elde ettikleri bu başarılar, spor kenti Gürsu’yu oluşturma yolunda, ilçemize yaptığımız yatırımların ödülü olarak bizlere daha da güçlü çalışma motivasyonu sağlamakta. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.