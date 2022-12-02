Bursa Gürsu'da Başkan Işık eşiyle 'özel' kurabiyeler hazırladı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, engelli bireylere tatlı bir sürpriz hazırladı. Eşi ile birlikte mutfağa girerek kurabiye yapan Başkan Mustafa Işık, içine bolca sevgimizi kattık dediği kurabiyeleri, engelli çocuklara hediye etti.BURSA (İGFA) -“Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik eşiyle birlikte sevgi ve el emeklerini bolca katarak kurabiye yaptı.

"Sadece, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, 365 gün onların yanındayız" diyen Başkan Işık, "Bugüne özel olarak da, onların gönüllerine dokunabilmek için, hem sevgimizi, hem aşkımızı hem de muhabbetimizi içine kattığımız kurabiyelerimizi engelli kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Tüm hizmetlerimizi, onların yaşamlarındaki engelleri ortadan kaldırmak hassasiyetiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün de kalplerine dokunmak için onlarlayız” diye konuştu.

Kendi elleriyle yaptığı kurabiyeler ve çeşitli hediyelerle engelli çocukları evlerinde ziyaret eden Başkan Işık, çocuklarla ve aileleriyle sohbet edip, oyunlar oynayarak gönüllerini aldı.