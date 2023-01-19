Bursa Gürsu'da atıklar 'sosyal bilet'e dönüşüyor

Bursa'da Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “Atığını Getir, Puanını Topla, Hediyeni Kazan” kampanyası ile vatandaşlar tarafından getirilen atıklar puanlama sistemi ile toplanıyor ve atık getirenlere çeşitli ödüller veriliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan sosyal kampanyaya özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusunda çocuklarımıza bilinç kazandırmak amacıyla başlattıkları uygulamada en çok atık getiren Yüksel Bodur İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okullarında ziyaret edilerek ödüllendirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocukların getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklar sayesinde ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazandığını belirtti.

Bugüne kadar 2 bin 71 adet atık pil toplayan Yüksel Bodur İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bu sayede 8 bin 284 metrekare alanın kirletilmesini de önlemiş olduklarını kaydederek, "En çok atık pil toplayan sınıfı ziyaret eden Başkan Mustafa Işık, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu’na ait biletleri öğrencilere hediye etti. Bireysel olarak 75 adet atık pil toplayan 6-C Sınıfı öğrencisi Yakup Kaya’ya da bilet ve futbol topu hediye edildi. Ayrıca Takdir Belgesi alan 63 öğrencininde,Ericek Adrenalin Park’ta bir günlük programla ağırlanması sağlanacak" diye konuştu.

GÜRSU’DA ‘SIFIR ATIK HAREKETİ’ KAMPANYALARLA DESTEKLENİYOR

Gürsu Belediyesi’nin, “Dünya temiz kaldıkça güzel”, “Sıfır atık hareketine katıl” sloganlarıyla başlattığı geri dönüşüm hareketi kapsamında ayrıca; Kampanya tarihleri arasında toplanan atığın türüne ve miktarına göre kazanılan puanlar ile 100 puan toplayan öğrenci, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği futbol, basketbol, voleybol veya yüzme kurslarından herhangi birine, bir aylık ücretsiz katılım hediyesi kazanacak. “Atıklar geri dönüşüme ekmekler sofralara” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ise 5 kg karışık ambalaj atığı getiren 2 ekmek alabiliyor.