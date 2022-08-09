Bursa Gürsu'da aşure bereketi

Bursa'da Gürsu Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla, bereketin ve birlikteliğin simgesi aşureyi ilçe halkıyla paylaştı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi tarafından ilçe merkezinde oluşturulan stantta halka aşure ikram edildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çok çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan lezzetli bir tatlı olan aşure, farklı kültürel yapılardan oluşan toplumun yapısının simgesi gibi olduğunu ifade ederek, "Bu bağlamda, toplumsal birlikteliğimizi kuvvetlendiren geleneklerimizden olan aşureyi ilçe halkımıza ikram ederek, paylaşım ve hoşgörünün lezzetini yaşadık.Çocuklarımızın da geleneklerimizi bilen ve değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi yönünde bilinçlendirilmesi için böyle özel günlerin fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gürsu Kent Meydanı’nda oluşturulan stantta, Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ak Parti İlçe Teşkilatı ve meclis üyelerinin de katılımıyla ilçe halkına aşure ikramında bulunuldu.