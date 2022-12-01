Bursa Gürsu'da 'akran zorbalığından korunma gücü' aşılandı

Günümüzde şiddet içerikli davranışlar arasında önemli bir toplumsal sorun olan akran zorbalığının önlenmesi, çocukların ve gençlerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla, Bursa'da Gürsu Belediyesi ile Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) iş birliğinde konferans düzenlendi.BURSA (İGFA) - Daha güçlü konumda olan bir veya birkaç öğrenci tarafından bir başka öğrenciye yönelik olarak zarar verme amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlar olarak tanımlanan akran zorbalığı, çocukların, tekrarlı bir şekilde fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak saldırgan, huzursuz edici, zarar verici davranışlara maruz bırakılması olarak öne çıkıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocukların, gençlerin maalesef maruz kaldığı akran zorbalığının önlenmesinde toplum olarak herkese düşen sorumluluklar olduğunu düşündüğünü belirtti. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Psikolog Bahar Berk, "Anne babalar zorbalığın izlerini takip etsinler. Çocuklar eve geldiği zaman iştahsızlık yaşıyorlarsa, eve geldikleri zaman odalarına kapanıyorlarsa, günlük rutinlerini artık anlatmamaya başladılarsa, bunlar bize ipuçları verir zorbalığa yönelik. Ebeveynler zorbalıkla ilgili çocuklara maruz kaldıklarında neler yapabileceklerini, çözümsel yaklaşımları vermeleri gerekir. Ebeveynlerin ve bizlerin rol model olması gerekiyor. Gürsu Belediyesi’nin bu anlamda eğitime yönelik farkındalığı çok yüksek. Eğitim alanlarında nelere ihtiyaçvar, Gürsu mevkisinde yaşayan çocukların maruz kaldığı zorbalık türleri neler, bunları tespit etmesi farkındalık oluşturması ve harekete geçmesi bu anlamda çok takdire şayan” diye konuştu.

Konferans sonrasında gençlerle sohbet eden Başkan Işık, çektiği fotoğrafla da anı ölümsüzleştirdi.