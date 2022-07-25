Bursa Gürsu'da 100 kişiye istihdam yolu

Bursa'da Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla gerçekleştirilen istihdam buluşmaları kapsamında 100 kişinin daha istihdam edilmesi sağlandı.BURSA (İGFA) -Bursa'nın Gürsu ilçesinde önde gelen şirketlerinden Akbaşlar Tekstil’de istihdam edilmek üzere alınacak 100 personelin belirlenmesi amacıyla, Gürsu Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen istihdam buluşması kapsamında; iplik, dokuma, konfeksiyon ve boyahane iş kollarında çalıştırılmak üzere 100 kişinin işe alımı yapıldı.

İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdikleri 41 istihdam buluşmasında 3 bin vatandaşa iş imkanı sunduklarına dikkati çeken Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, istihdam buluşmasının Gürsu’muzun önde gelen firmalarından olan Akbaşlar Tekstil bünyesinde çalıştırılmak üzere istihdamı sağlanan 100 vatandaşımıza ve firmamıza hayırlı olmasını diledi.

2021 yılında faaliyete aldıkları Kollektif Kariyer Merkezi ile Gürsu ve Bursa’mızın sınırlarını aşarak birçok ilden de talep alır hale geldiklerini belirten Başkan Işık, Gürsu Eurodesk Temas Noktamız sayesinde de yurtdışından birçok gence Bursa’daki şirketlerimizde staj yapma imkanını da yakında sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Işık, tüm iş kollarında hizmet veren firmalarla kurduğumuz bağlantılarla tüm hemşehrilerimizinkendilerine uygun niteliklerde iş imkanları elde etmelerine olanak sunduklarını kaydetti.