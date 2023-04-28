Bursa Gürsu'da 1 günde 6 yıkım

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yerel belediye kaçakla mücadelesini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi son aylarda tarım arazileri üzerine yapılan kaçak depoları yıkmasıyla gündeme gelmişti.

Ekipler düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetim ve yasal prosedür işlemleri sonrasında yeni kaçak yapıları belirledikten sonra sadece bir gün içinde 6 kaçak yapıyı yıktılar. Yenidoğan Mahallesi’nde tamamı tek katlı yapımı devam eden inşaat halinde 5 adet yapı yıkan ekipler, ardından Kumlukalan Mahallesi’nde yaklaşık 600 metrekare tarım arazisi üzerine konuşlanmış, kaçak depoyu da yıktı.

Kaçakla mücadelede önceliğin verimli Bursa Ovası’nı korumak olduğunu hatırlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Hem ovayı koruyor hem de ilçemizin yapısını bozan kaçak yapı ile mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz bu konuda oldukça hassas bir süreç yürütüp, yasal olarak her detaya dikkat edip sahada çalışıyorlar. Bir günde altı yapıyı yıkarak eşine az rastlanır bir çalışma yapıldı. Bunların hepsi Geleceğin Gürsu’sunu daha sağlıklı bir şehircilik anlayışıyla oluşturmak için yapılıyor. Hep beraber bunu sağlayacağız” diye konuştu.