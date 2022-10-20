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Bursa 'grafiti' ile şehre renk katacak

YAŞAM 20.10.2022, 13:27
Bursa 'grafiti' ile şehre renk katacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sprey seni çağırıyor. Şehrine renk kat’ sloganıyla düzenlenen Grafiti Şenliği, grafiti meraklılarını Bursa Hayvanat Bahçesi otoparkında buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları ‘bir tuval gibi kullanıp’ sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çok renkli bir şenliğe imza atıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından ‘Sprey seni çağırıyor. Şehrine renk kat’ sloganıyla Grafiti Şenliği organize ediliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi otoparkı duvarlarının şenlik kapsamında çok renkli bir sanat eserine dönüşmesi bekleniyor. Profesyonel grafiti sanatçılarının yanı sıra şehrine renk katmak isteyen herkese açık olacak şenlik, 23 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Grafiti sanatçılarının ‘özel sprey boyalarıyla’ muhteşem yeteneklerini sergileyeceği şenlik süresince, grafiti çiziminin yanı sıra vatandaşların keyifle zaman geçirebilmesi için sokak sanatçıları tarafından gün boyu mini konserler düzenlenecek. Katılımcıların etkinlikte kullanacağı sprey, boya ve benzeri tüm malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Sabah saat 09:00’dan akşam saat 18:00’a kadar sürecek ve katılımın ücretsiz olacağı şenlik, Bursalılara renkli ve eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak.

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