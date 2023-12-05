Bursa Gökdere Çarşısı yüzde 75 tamamlandı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaçlara cevap veremez durumdaki Gökdere Çarşısı’ndaki yenileme çalışmalarını yüzde 75 oranında tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Gökdere Pazar Yerini yenileyerek, ilçeye değer katacak bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor. Toplam 18 bin 160 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek proje kapsamında modern pazar alanı, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve açık otopark yer alacak.

Gökdere Pazar Yeri’ndeki çalışmaların yüzde 75’nin tamamlandığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gökdere Pazarı, 20 yıldan fazla bir süredir hizmet veriyor. Dolayısı ile mevcut haliyle günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Esnafımızın da bu konuda talepleri vardı. Gökdere Pazarı; Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi birçok mahalleye hizmet veriyor. Hem bölge sakinlerimizin daha konforlu şartlarda alışveriş yapmasını sağlamak, hem de esnafımızın isteklerini yerine getirmek adına Gökdere Pazar Alanı’nı sil baştan yeniliyoruz. Yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve açık otopark bulunacak Gökdere Pazar Alanı açıldığında ilçeye değer katacak” dedi.