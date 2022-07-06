Bursa Gemlik’te YKS tercihlerinin gözde lisesi

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan bilgilere göre 2022 lise tercihleri 20 Temmuz'a kadar yapılacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde en çok Celâl Bayar Anadolu Lisesi tercih ediliyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Celâl Bayar Anadolu Lisesi, her yıl YKS’de iyi dereceler çıkararak mezunlarını Türkiye’nin sayılı devlet ve vakıf üniversitelerine yerleştiriyor.

Gemlik'te ikamet eden veli ve öğrencilerin neredeyse tamamı her yıl ilk sırada Celâl Bayar Anadolu Lisesi’ni tercih ediyor.

En çok tercih edilen ve en başarılı okul olan Celâl Bayar Anadolu Lisesi bu sene 144 öğrenci alacağı duyuruldu.

Geçen yıl açıklanan YKS sonuçlarına göre, hem ülke, hem de Bursa genelinde büyük bir başarıya imza atan okul, 2021 YKS’de; TYT, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde iyi dereceler elde etmiş, Celâl Bayar Anadolu Lisesi’nden 5 öğrenci ilk binde, 10 öğrenci ise ilk onbinde yer almıştı.

2,5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavında ilk binde yer alan Celâl Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri, eşit ağırlık puan türünde 515 ve 766, sözel puan türünde 578, TYT puan türünde 745, sayısal puan türünde 773. oldu.

2021 YKS’de Öğrenciler, Ankara, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Dokuz Eylül, Ege, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik (İTÜ), Marmara, Orta Doğu Teknik (ODTÜ), Yeditepe, Yıldız Teknik Üniversiteleri gibi Türkiye’nin belli başlı üniversitelerine yerleşti. Celâl Bayar Anadolu Lisesinden mezun olup iyi dereceler elde eden öğrencilere yurt dışından ve özel üniversitelerden de birçok teklif geldi.

Celâl Bayar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cemal Bayar, öğrencilerin sınav başarısının ve yerleştiği bölümlerle hedeflerine ulaştıklarını görmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bu yıl mezun olan öğrencilerden çok iyi dereceler beklediklerini ifade eden Müdür Bayar, "Öğrencilerimizin başarısı artarak devam edecek. Akademik başarıyı sağlayan bu öğrencilerimizin dil eğitimi, din eğitimi ve sosyal, kültürel donanımlarıyla ülkemize çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Yolları açık olsun” dedi.