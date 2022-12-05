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Bursa Gemlik’te gençler Gönüllülük Festivali’nde buluştu

YAŞAM 05.12.2022, 15:47
Bursa Gemlik’te gençler Gönüllülük Festivali’nde buluştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilk kez geçen yıl gerçekleştirdiği Dünya Gönüllüler Günü’nü bu yıl da geniş kapsamlı bir program ile kutladı.Feyzi SARIKAYA - GemlikLife / BURSA (İGFA) - Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bu yıl ikinci kez Dünya Gönüllüler Günü programı düzenledi.

“Gemlik’te söz gençlerde” sloganıyla bir araya gelen gençler, sivil toplum alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşi programının ardından doyasıya eğlendiler.

Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa konuşmacılar Sivil Toplum Uzmanı Hamit Levent Evci, Onaranlar Kulübü Kurucu Ortağı Ufuk Emin Akengin ile ALİKEV Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin katıldı.

Programa Gemlik’in yanı sıra Uludağ Üniversitesi olmak üzere Bursa’nın çeşitli yerlerinden de gençler katılım gösterdi. Ayrıca Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği, Eksi 25 Derneği, Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi temsilcilikleri ile Elimde Bir Dünya Derneği de program alanında stant açtı.

Konuşmalardan önce Gemlik Gençlik Meclisi üyeleri sahneye gelerek kendilerinden ve çalışmalarından bahsettiler. Gençler desteklerinden dolayı Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a, Gemlik Belediyesi daire müdürleri ve personeline, BORUSAN Gemlik Koordinatörü Serdar Özkaleli’ye ve RODAPORT’a teşekkür ettiler.
 
Daha sonra ateş yanan varillerin başında yemek yiyen gençler, çay ve kahve ikramı ile gün boyu sohbet ederek fikri alışverişinde bulundular. Alanda sahne alan Ferma Band, yaklaşık iki saat boyunca gençler ile birlikte sevilen şarkıları seslendirdiler.

Gönüllü çalışmaların, gençlerin sosyal hayatının gelişmesine, eğitim ve meslek hayatlarına büyük katkıları olduğunu söyleyen Gençlik Meclisi üyeleri, toplumların gelişmesinde de gönüllülüğün önemli bir etmen olduğunu belirttiler. Gönüllülük Festivali ile daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini belirten gençler, Gemlik’teki tüm lise ve üniversite öğrencilerini Gemlik Gençlik Meclisi’ni takip etmeye, çalışmalarına katılmaya davet ettiler.

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