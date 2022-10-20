Bursa Gemlik Ticaret Borsası'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Gemlik Ticaret Borsası heyeti, TOBB ziyareti öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e ziyarette bulundu.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, Meclis Başkanı Salih Erdinç Ersan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevat Yazıcı ve Erdal Kayalı, Yönetim Kurulu Sayman Üye Reşat Kiyat, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Uysal, Meclis Başkan Yardımcımız Selim Başaran, Meclis Üyeleri Al Öztürk, Şenol Aydı, Disiplin Kurulu Üyesi Ali Ay ve Genel Sekreteri Bahadır Selvi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ziyaret programları için Ankara' ya gittiler.

TOBB ziyaretleri öncesi Borsa heyeti Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ ü ziyarette bulundu.