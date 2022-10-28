Bursa Gemlik'teki 'Kitap Limanı'nda özgür basın konuşuldu

Bursa'da Gemlik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gemlik Kitap Limanı, kitapseverleri ünlü yazarlarla buluşturmayı sürdürüyor. Kitap Limanı’na son olarak gazeteci yazarlar Özlem Gürses ve Berkant Gültekin katıldı.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta kapılarını 3. kez açan Gemlik Kitap Limanı, Gemlik ve çevre ilçelerden kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Her yaştan okurların ziyaret ettiği fuara Gemlik’teki okullardan öğrenciler de gruplar halinde katılıyor.

Bir haftadır açık olan fuara şimdiye kadar 15 farklı program gerçekleştirildi. Ünlü illüzyonist Sermet Erkin’in çocuklar için gerçekleştirdiği gösterisi ile başlayan fuarda Ercan Kesal, Ünsal Ünlü, İnci Aral, Mine Söğüt, Pelin Batu, Seda Selek, Levent Üzümcü, Nasuh Mahruki, Zeynep Altıok, Şükrü Erbaş gibi sevilen gazeteci ve yazarlar konuk oldu.

Gazeteciler Özlem Gürses ve Berkant Gültekin okurlarıyla bir araya geldiler. Medyada sansür konusunun konuşulduğu söyleşide “Dezenformasyon Yasası”nın ifade ve haber özgürlüğünü engelleyip engellemeyeceği masaya yatırıldı. Gazeteciler, bir saatten fazla süren söyleşide dinleyenlerin de sorularını yanıtladılar. Gürses ve Gültekin, programın ardından kitaplarını imzaladılar.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da söyleşiyi ilgiyle takip etti.

Gemlik Kitap Limanı’nda farklı bakış açılarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Sertaslan, “Bizler, gazetecilerin, yazarların kendilerini ifade edebilecekleri ortamları sağlamak, onları dinlemek ve eleştirilerini dikkate almakla yükümlüyüz. Toplumlar, insanların düşüncelerini, birbirlerine zarar vermeden, özgürce ifade edebildikleri sürece gelişir. Gemlik’te bu ortamı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kitap fuarımız Pazar akşamına kadar kitapseverlerin ziyaretlerine açık olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.