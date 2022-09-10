Bursa Gemlik'te Zeytin Festivali coşkusu başladı

Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali 29. Kez büyük bir coşku ve binlerce yurttaşın katılımı ile başladı.BURSA (İGFA) - Festivalin açılış korteji, Engelsiz Kafe önünden İskele Meydanı’na gerçekleşti. Yürüyüş öncesi konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, dünyada marka haline gelen Gemlik Zeytini’nin önemine dikkat çekerek “Gemlik zeytini dünyanın bilinen en kaliteli sofralık zeytini. Bunu bir kere herkes böyle bilsin. Fakat hızla da sayısı azalan da bir durumda. 2 milyon 369 bin zeytin ağacımız olduğunu biliyoruz” diyerek ağaçların korunması gerektiğini belirtti.

Belediye olarak zeytin ağaçlarını korunması için çalışmalara başladığına vurgu yapan Başkan Sertaslan, yapılan çalışmaların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu. Öte yandan zeytin ağacının dünyada barışı da simgelediğini hatırlatan Sertaslan “Festivalimizde herkesi kardeşlik türküleri söylemeye bekliyorum. Barış türküleri söylemeye bekliyorum. Barışın simgesi zeytin, gelsinler bizimle beraber olsunlar” sözleri ile yurttaşlara çağrıda bulundu.

İskelede Meydanı’nda yakılan meşale ile barışa ve aydınlığa bir kez daha mesaj verildi. Başkan Sertaslan, yaktığı meşalenin ardından meydanda stant açan üreticiler ile bir araya geldi, çiftçinin dertlerini dinledi, çözüm sözü verdi.

“Festival coşkusu halk oyunları ile birleşti”

Meşaleli açılışın ardından festival coşkusu Türkiye’nin yeşil incisi Yeşil Bursa’nın çeşitli ilçelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti. Artvin’den Edirne’ye, Bursa yöresinden Van oyunlarına, Kafkas danslarından Roman havasına marifetlerini sergileyen ekipler festivale katılanları adeta büyüledi.

Festival coşkusu halk oyunları ile bitmedi. Muhteşem dans gösterilerinin ardından sahneyi festivale renk katan sanatçı Özgür Can Çoban devraldı. Sanatçı Çoban iki saat kaldığı sahnede katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Üç gün boyunca devam edecek olan festival 9 Eylül’de çocuk tiyatrosu, Şef Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu yemek yarışması, gazeteciler Akif Beki ve Yavuz Oğan’ın “Kişi Başına Düşen Zeytin” söyleşisi ve sanatçı Volkan Konak’ın sahnesi ile devam edecek.