Bursa Gemlik'te uluslararası 'zeytin' coşkusu

Bursa'da Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen Gemlik Zeytini Festivali, 29. kez kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi'nce düzenlenen ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen Zeytin Festivali'nin ilk programında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası “Zeytin Çiçeğine Ezgiler” konseri verdi.

Orkestra, festivale özel sergilediği eserlerle izleyicileri büyüledi. Programlar Kurşunlu, Umurbey ve Kumla’da gerçekleştirilen Zeytin Rotası yürüyüşü ile devam etti. Keşif yürüyüşünde İl Tarım Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından zeytin ağaçlarının hikâyeleri de anlatıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik zeytininin uluslararası bir marka olduğuna dikkat çekerek “Zeytinimiz, dünyanın en kaliteli sofralık zeytini olduğunu kanıtlamış ve bu tüm otoritelerce kabul edilmiştir” dedi.

Festivale çeşitli ülkelerden katılımcılar olduğunu hatırlatan Başkan Sertaslan, marka olan zeytinimizi bir kez daha misafirlere sunma imkanı olacaklarını belirterek, 50 yıldır devam eden festivale ev sahipliği yapma onurunu yaşayacaklarını söyledi.

Festival, Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 11 Eylül'e kadar söyleşiler, yarışmalar, konserlerle coşkulu bir şekilde süreceği kaydedildi.