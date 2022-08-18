Bursa Gemlik'te toplu sünnete 'mavi tur' keyfi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferleri, şimdi de Kızılay Gemlik Şubesi tarafından düzenlenen toplu sünnet programına katılan vatandaşları ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Gemlik Şubesi tarafından organize edilen toplu sünnet şölenine katılan vatandaşları denizle buluşturdu.
Bursa’nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferlerinde bu kez sünnet olacak çocukları, aileleri ve Kızılay çalışanlarını ağırladı. Tura katılan misafirler, Marmara Denizi’nin keyfini çıkardı.
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