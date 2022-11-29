Bursa Gemlik'te sokaktaki canlar mamaya kolay ulaşıyor

Bursa'da Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gemlikli hayvan severlerin de desteğiyle sokaktaki canların karınlarını her mevsim rahatlıkla doyurabilmesi için çalışmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesi, sadece 120 bini aşkın Gemliklinin değil, sokaktaki canların da belediyesi olduğunu gözler önüne seriyor. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan mama odaklarına düzenli olarak yüzlerce kilo mama takviyesi gerçekleştiriyor.

Ekipler, şimdiye kadar 25 farklı noktaya mama odağı ile su ve beslenme kapları yerleştirdi.

Bu noktalara her hafta yaklaşık 500 kilo kuru mama bırakılıyor. Mamalar, kedi ve köpeklere yönelik ayrı olarak ekleniyor.

Öte yandan özellikle sahil kısmındaki mama odaklarından güvercin ve martıların da beslendikleri görülüyor. Odakların temizlik ve bakımları belediye ekipleri ve hayvan severler işbirliğinde yapılıyor.

Gemlik’te sokaktaki canların sağlık beslenmeleri için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hizmetlerin kış aylarında artarak devam edeceğini dile getirdi.