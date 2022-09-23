Bursa Gemlik'te ses teknisyenleri yetişiyor

Bursa'da gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimleri için pek çok etkinlik gerçekleştiren Gemlik Belediyesi’nde, Ses Teknisyenliği Atölyesi’nde (SESTEK) ikinci dönem hazırlıkları sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde katlı Otopark altında bulunan sınıfta eğitim verilen Ses Teknisyenliği Atölyesi’nde ilk dönem kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Atölyenin eğitmenliğini Ses Mühendisi ve Gemlik Belediyesi çalışanı Fırat Karslıoğlu üstlendi. Atölyede katılımcılara görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulumu, ses planlama ve uygulaması yapma, dış sesleri engelleme, ses kayıt cihazlarının bakımı, görüntü ve ses verilerinin kaydedilmesi ve arşivlenmesi gibi konularda eğitimler verildi.

Sertifikalarını alan katılımcıları tebrik eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ikinci dönemde programa yoğun katılım beklediklerini söyledi.

Başkan Sertaslan, mesleki eğitim kursları açmaya karar verdiklerini belirterek, "Bu atölyeler ile gençlerimize ilgi duyabilecekleri farklı alanlarda mesleki imkânların bilgisini sunarak, iş bulma şanslarını artırmayı ve yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Bu girişimle kuracağımız dayanışma ağıyla konuya meraklı gençlerin daha donanımlı hale gelmesini sağlayacağız. Müzik ve ses alanına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkesi atölyemize katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.