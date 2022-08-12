Bursa Gemlik'te 'özel' gece

Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi, Engelsiz Meclisi ve Gemlik Kardelenler Derneği işbirliği ile özel çocuklar ve aileleri için program düzenlendi.BURSA (İGFA) - Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Melodi ve Bilgin ile vantrolog gösterisi yapan Kaniye Altın, özel çocukları kahkahaya boğdu. Melodi’nin zaman zaman sahneye çağırarak yaptığı gösterilerde özel çocuklar ve geceye katılanlar mutlu anlar yaşadılar.

Vantrolog gösterisi ardından sahne alan O Ses Türkiye’den tanınan Yeşim Tok ve ekibi, özel çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenerek mutlu etti.

Programda konuşan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, geceyi düzenleyen Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kadın Meclis Başkanı Çiğdem Ateş ve katılanlara teşekkür etti. Çetinkaya, gönüllü çalışan kadın meclisinin geçtiğimiz günlerde de tekne turuyla özel çocukların hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Gemlik Kent Konseyi Engelsiz Başkanı Cem Sivlin’in özel çocuklara 10. Yıl Marşını çalarak armağan etmesinden sonra sahneye davet edilen Gemlik Kent Konseyi Körfez Halk Bandosu ailesi ile birlikte birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Öte yandan, gecede özel bir çocuğun org çalmak hayali de gerçekleştirildi. Orgun başına geçen özel çocuğun mutluluğu gören izleyiciler birlikte eğlenerek alkışla destek verdiler.

Özel çocuklar aileleri ve katılanlar ile birlikte Yeşim Tok’un şarkılarıyla sahnede eğlenirken, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Çiğdem Ateş ve katılanlar sahnede halay çekerek özel çocuklara eşlik ettiler.