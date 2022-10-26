Bursa Gemlik'te gençler için 'cepte bilet'

Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal ve kültürel hayatlarına katkıda bulunmak için “Cepte Bilet” projesini hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Gemlik’in en çok çalışan, gerçekleştirdikleri programlarda gençlerin sosyal hayatlarına hareket katarken dostluk ve yardımlaşmayı güçlendiren gençlik organizasyonu olan Gemlik Gençlik Meclisi, yeni projesiyle gündemdeki yerini koruyor.

Son dönemde Türkiye’de her şeyde olduğu gibi sinema, tiyatro ve müze biletlerine de zam gelmesiyle, zaten kısıtlı olan sosyal etkinlikleri neredeyse tamamen ertelemek zorunda kalan gençlere destek eli, Gemlik Gençlik Meclisi’nden geldi.

'Cepte Bilet' projesini hayata geçiren gençler, oluşturulan dayanışma ağı sayesinde sosyal hayata katılımı arttıracak.

Proje şöyle işleyecek; gençler ve sponsorlar sosyal etkinliklere yönelik kendilerine aldıkları bir bilet yanında istedikleri kadar bileti de gençlere hediye edecek. Böylece oluşturulacak havuzda pek çok gencin gerçekleştirilecek programlara katılımları sağlanacak.

Programların planlaması ise Gençlik Meclisi Kültür ve Sanat Ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

Başlangıç olarak 1 yıl sürdüreceğimiz “Cepte Bilet”’ çalışması ile Gemlik’teki gençlerin sanata ve kültüre olan ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.