Bursa Gemlik'te Celal Bayar fotoğrafları sergileniyor
Bursa'da Gemlikli Araştırmacı Yazar Osman Doğan arşivinde bulunan üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın bir aylık Amerika gezisine ait 160 adet fotoğraf Gemlik Zeytin Dalı Meydan'ında ziyarete açıldı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Araştırmacı Yazar Osman Doğan, arşivindeki 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın bir aylık Amerika gezisine ait fotoğrafları Gemlik'te izlenime açtı.
Zeytin Dalı Meydanı'ndaki 160 fotoğraftan oluşan serginin açılışına Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı, İYİ Parti İlçe Başkanı ve diğer siyasi partilerim temsilcileri katıldı.
Osman Doğan, ziyaretçilere fotoğraf serginin içeriği ile ilgili bilgi verirken, Bayar'ın torunu Gürsoy ise güne ve sergiye dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
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