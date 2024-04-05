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Bursa Gemlik'te Başkan Deviren ilk nikahını kıydı
Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, göreve başlamasının ardından belediye başkanı unvanıyla ilk nikahını kıyıp ailelerin mutluluğuna ortak oldu
YAŞAM 05.04.2024, 09:26
Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, göreve başlamasının ardından belediye başkanı unvanıyla ilk nikahını kıyıp ailelerin mutluluğuna ortak oldu.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Gemik'in çiçeği burnunda Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Nikah Salonu’nda Didem-Feyyaz Gündüz çiftinin nikah merasimine katılarak, genç çiftin nikahını kıydı.
Belediye Başkanı Deviren, genç çiftlere nikah cüzdanlarını verip ömür boyu mutluluklar diledi.
“Nikahınız benim için de anlamlı oldu" diyen Başkan Deviren, "Çünkü belediye başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Bu evliliğin başta sizlere, ailenize ve sevenlerinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum“ dedi.
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