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Bursa Gemlik'te anaokuluna 'sağlıklı' ziyaret

YAŞAM 07.11.2022, 16:40
Bursa Gemlik'te anaokuluna 'sağlıklı' ziyaret

Bursa'da Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçemizde faaliyet gösteren bir anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere temel sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan Engelsiz Taksi, Hasta Nakil Ambulansı ve Evde Yaşlı Bakımı gibi hizmetleri bir bir yerine getiren Gemlik Belediyesi, çalışmalarını 7'den 70'e tüm Gemlikliler ile paylaşıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak minik öğrenciler ile bir araya gelerek hasta nakil ambulansını tanıttı, öğrencilere temel sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdiler.

Hasta nakil ambulansını öğrenciler ile buluşturan ekipler, miniklere meyve suyu da ikram ettiler. Gemlik Belediyesi’nde acil tıp teknisyeni ve paramedik olarak görev yapan personel, çocuklara aracı tanıtırken hatıra fotoğrafı da çekildiler.

Gemlik Belediyesi tarafından tüm Gemliklilere ücretsiz sunulan Hasta Nakil Ambulansı hizmetinden Ortopedi ameliyatı olan, kemoterapi ve radyoterapi alan yatağa bağımlı diyaliz servisi ile nakil olamayacak tam ve kısmi felç geçiren kişiler öncelikli olarak faydalanabiliyor. İlgili yönetmelik gereği mavi şeritli olan ve rutin hizmetlerde kullanılan ambulansta acil durumlara müdahale etmek amacıyla elektroşok gibi ekipmanlar da bulunuyor.

Gemlik Belediyesi olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı her zaman ön planda tuttuklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemliklilerin ihtiyaç duydukları her an sağlık hizmetlerini almalarına yardımcı olduklarını söyledi.

Başkan Sertaslan, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bünyesinde temel sağlık hizmeti almaya devam eden ya da bedensel engeli dolayısıyla ulaşımda problem yaşayan vatandaşlar için önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Engelsiz Taksi’de ulaşımdaki engelleri ortadan kaldırdık. Hasta Nakil Ambulansımızda ise sağlık durumu nedeniyle gitmesi gereken sağlık kuruluşuna ulaşmakta zorlanan hemşerilerimizi ücretsiz olarak gidecekleri kuruluşa götürüyor ve tekrar evlerine getiriyoruz. Hizmetimizden yararlanmak isteyenlerin en geç bir gün önce belediyemizi arayarak randevu almaları yeterli. Gemlik Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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