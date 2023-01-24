Bursa Fan Club’te Ali Ademoğlu Dönemi

Gerçekleştirdiği çeşitli sosyal faaliyetler ve yardımlarla adından söz ettiren, bir şehir sevdalıları adına kurulmuş ilk dernek olan Bursa Fan Club’ün, 22. Genel Kurulu’nda yeni başkanı Ali Ademoğlu oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Fan Club’ün 22. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Seçimde Ali Ademoğlu başkanlığındaki Bursa Fan Club’ün yeni Yönetim Kurulu’nda; AlptuğMemişoğulları, Ömer Yumak, İsmail Varol, Levent Güzelkazzaz, Metin İnhanlı ve Murat Hoşgör yer aldı. Denetleme Kurulu asıl üyeliğine ise Serkan Savu, Sebahattin Göztepe, Oktay İlhan seçildi.

Seçim sonrası konuşan Bursa Fan Club’ün yeni başkanı Ali Ademoğlu, "Bursa'da yaşıyor, nefes alıyorsak bu şehir için bir şeyler yapmalıyız" diyerek 30 yılı aşkın süredir Bursa adına faaliyet gösteren bir dernek olduklarını Bursa için her konuda taşın altına elimizi koymanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

"Birinci önceliğimiz bu şehre sahip çıkmak" diyen Ademoğlu, "Rumelisiad, Dağder, Ankara Bursalılar Derneği, Bursasporlular Derneği gibi kardeş derneklerle ilişkimizi üst seviyeye çıkarmalıyız. Bizlerin 2023 yılında yapacağı şey şudur; bizden çok aktivite bekleme yerine yapılacak aktivitelerin altyapısını oluşturacağız" dedi.

Başkan Ademoğlu, konuşması sonrasında 21. Dönem Bursa Fan Club Başkanlığı yapmış Mehmet Galip Toplan’a göstermiş olduğu emekler için teşekkür ederek plaket takdim etti.