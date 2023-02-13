Bursa Fan Club'ten depemzedelere giyim yardımı

Gerçekleştirdiği çeşitli sosyal faaliyetler ve yardımlarla adından söz ettiren, bir şehir sevdalıları adına kurulmuş ilk dernek olan Bursa Fan Club, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından üyelerin katılımıyla yardım kampanyası başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Fan Club’e ait resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Bursa Fan Club ailesi olarak, 1370 adet kadın, erkek ve çocuk termal yün içlikleri, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza iletilmesi üzere Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Yardım Toplama Merkezi’ne teslim ettik.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda katkılarından ötürü Sn. Vekilimiz İsmail Tatlıoğlu’na, Nilüfer Belediye Başkanı Sn. Turgay Erdem'e, Kahramanmaraş'ta bulunan ve yardımlarımızın afetzedelere dağıtımını organize edecek olan Sn. Vekilimiz Erkan Aydın’a ve kıymetli üyelerimize teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan afetten dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Bursa Fan Club Başkanı Ali Ademoğlu, “Cumhuriyet tarihimizin ve dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Depremden etkilenen bölge halkının yaralarını bir nebze dahi olsa sarabilmek adına ‘Gün Birlik Olma Günü.’ diyerek Bursa Fan Club ailesi olarak yardım kampanyası başlattık. Bundan sonraki süreç içerisinde de afet bölgesine olan desteğimiz artarak devam edecek. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten kısa sürede çıkacağımızı ümit ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.” dedi.