Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te 'veri bilimci'ler yetişiyor

Coşkunöz Eğitim Vakfı ve BEBKA iş birliğinde veri bilimci gençler yetişiyor.BURSA (İGFA) - Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencilerinin yetkinliklerini geliştirmek üzere düzenlenen ücretsiz Veri Bilimci Yetiştirme programının ikincisi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı-BEBKA iş birliğiyle başladı.

Birinci dönem eğitimlerini tamamlayan katılımcılar ise, çeşitli şirketlerde istihdam edilerek iş dünyasına adım attı.

18 hafta sürecek program kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı olarak veri temelli model geliştirme süreçleri aktarılacak. Dili Türkçe olmakla birlikte bütün kaynak ve materyallerin İngilizce olacağı eğitimde, programlama dili olarak Python kullanılacak.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM VERİLECEK

3 Eylül’de başlayan ve 28 Aralık’ta sona erecek 180 saatlik eğitim programında öğrenciler veri bilimi alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.

Eğitim sonucu kazandırılması planlanan temel yetkinlikler arasında; veri setini analize hazır hale getirebilme ve görselleştirerek rapor oluşturup yorumlayabilmenin yanı sıra, farklı algoritmalarla model geliştirip seçerek bunlardan hibrit modeller oluşturabilme ve seçilen modeli canlıya alarak takip ve raporlamasını sağlayabilme yer alıyor.

Vaka çalışmalarıyla da desteklenecek programda öğrenciler öğrendiklerini uygulama ve çalışanların rutin işlerinde yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm üretme imkanı bulacak.