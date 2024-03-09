Bursa Erdem Bayazıt'ta 'geleneksel' müze açıldı

Erdem Bayazıt Ortaokulu’nda “Geleneksel Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunları Müzesi “açıldı.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından proje edilen "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" çocuk oyunlarımızdaki oyuncaklar Erdem Bayazıt öğrencileri tarafından hazırlanarak sergilendi.

Okul Müdürü Merve Çelik, “Yüz yüze 100 Çocuk Oyunlarının asıl amacı çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak geleneksel oyunlarımız ile kendilerinin gelişimlerini sağlamaktır. Öncelikle tekerlemeler ile başlayan oyunlar olduğu için çocukların dil kazanımı ve iletişim geliştirmesi açısından önemlidir. Ayrıca yarının büyüğü olan çocuğun içinde bulunduğu toplumun değerlerini kazanması adına güzel bir proje olmuştur.” dedi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen ve ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen “Geleneksel Oyuncak Müzesi” sergisi öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.Ramazan Ayı boyunca “Geleneksel Oyuncak Müzesi” sergisi “ tüm okullardaki öğrenci ve öğretmenlere açık kalacak.