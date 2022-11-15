Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan çocuklara ara tatil oyunu

Bursa Devlet Tiyatrosu okulların ara tatilinde çocuk izleyiciler için “Tıngır Mıngır Ülke” adlı çocuk oyununu, 16-17-18 Kasım tarihlerinde saat 14.00’de AVP Sahnesi'nde çocuk tiyatroseverler için sahneleyecek.BURSA (İGFA) - Kazım Güçlü’nün yazıp yönettiği, Ceren Kayış, Çağrı Zora, Deniz Orakçı Yavuz, Mert Çifçi, Acan Ağır Aksoy, Ferhun Yılmaz, Öykü Esendemir Örük, Orhan Ergün ve Kübra Tüzgün’ün rol aldığı oyun; Ülkemizin de karşı karşıya bulunduğu “deprem” gerçeğini, eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla çocuklara anlatıyor.

Bu arada hafta boyunca yetişkin izleyiciler için, AVP Sahnesinde “Yalan Makinası”, Feraizcizade Oda Tiyatrosunda “Sonum Başlangıcımdır” adlı oyunlar sahnelenecek.