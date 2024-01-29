Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu, sanatseverler için haftalık programını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta; “Harikalar Mutfağı ”çocuk oyunu ve “Tarla Kuşuydu Juliet” AVP Sahnesinde, “Sonum Başlangıcımdır” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

“Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde, 30-31 Ocak, 1 Şubat tarihlerinde saat 14.00 ve 16.00’da;

“Tarla Kuşuydu Juliet” AVP Sahnesinde, 2 Şubat saat 20.00, 3 Şubat saat 15.00 ve 20.00’de;

“Sonum Başlangıcımdır”, Feraizcizade Oda Tiyatrosunda, 1-2-3 Şubat saat 18.00’de tiyatroseverlerle buluşacak.