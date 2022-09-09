Bursa Devlet Tiyatrosu iki oyunuyla 'Troya' yolcusu

Ahmet Vefik Paşa (AVP) Bursa Devlet Tiyatrosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında “Troya Kültür Yolu Festivalinde 16-25 Eylül tarihlerinde Çanakkale'de sahne alacak.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında düzenlenecek “Troya Kültür Yolu Festivali” 16-25 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek.

Çanakkale “Troya Kültür Yolu Festivali” 40’dan fazla mekanda tiyatro oyunları, sergi, konser, söyleşi, ve atölyeden oluşan 100’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak.

AVP Bursa Devlet Tiyatrosu, bir dünya klasiği “Küçük Prenses” adlı çocuk oyunu ve Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından “Keşanlı Ali Destanı” müzikali ile festivalde sahne alacak.

Festival kapsamında Küçük Prenses 17-18 Eylül tarihlerinde saat 14.00’de Anadolu Hamidiye Tabyası’nda, 21 Eylül tarihinde saat 14.00’de Ezine Millet Bahçesi’nde, 23 Eylül tarihinde saat 14.00’de Tevfikiye Meydanın’da, Keşanlı Ali Destanı 19 Eylül tarihinde saat 20.30’da Kilitbahir Kalesi Açık Hava Sahnesinde seyirci ile buluşacak.