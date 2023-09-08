Bursa Devlet perdeyi 'Mai ve Siyah' ile açıyor

Bursa Devlet Tiyatrosu, yeni sezonu Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri “Mai ve Siyah” ile açacakBURSA (İGFA) - Batılı anlamdaki ilk Türk romanı, Servet-i Fünun’un edebi beyannamesi “Mai ve Siyah” 3 Ekim Salı günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde dünya prömiyeri yapacak.

Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı, Ceren Olpak’ın uyarladığı, emsalsiz bir klasik, muazzam bir başyapıt olan oyunun yönetmen koltuğunda Ece Okay oturuyor.

“Mai ve Siyah”, romantizmin modernizm ile tanıştığı bir roman. Gerçek hayat ile hayali arasında sıkışan ve giderek daralan iç dünyasında var oluş mücadelesi veren Ahmet Cemil ve Ahmet Cemil’in tercihlerinin etkilediği ailesi ve arkadaşları… Ahmet Cemil hayali peşinde koşarken, karşısına çıkan hayat gerçeğinin sarsan etkisiyle hayal evreninde enine boyuna gezinmek isterken zemberek boşalıyor. Sistemin zoraki önüne sürdüğü rekabetçi ahlakından payına düşeni alıp, tercihlerinin bedelini ödüyor ve belki de ilk yapması gerekeni sonunda yapıyor.

İlk kez sahnelecek oyununda, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Serdar Seçkin, Nazlı Ceren Argon, Çağrı Zora, Cenk Turan, Cansu Yılmaz, Nergiz Acar, Deniz Orakçı Yavuz, Diyar Gönülalçak, Efecan Baştürk, Akif Oktay, Serkan Çetinkaya, Ceren Kayış, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Baran Balkanlar, İpek Abama, Emre Yaşa, Fatih Kasap, Zeynep Yılmaz, Nilay Çalamak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Başak Cemre Gezer rol alıyorlar.