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Bursa derbisinde kan bağışı farkındalığı

YAŞAM 03.12.2023, 17:26
Bursa derbisinde kan bağışı farkındalığı

Tofaş Spor Kulübü ile Türk Kızılay Bursa İl Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen “Attığımız basket 3 sayı, verdiğimiz kan 3 can olsun” projesi kapsamında TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım lig karşılaşması öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi.BURSA (İGFA) -  Tofaş Spor Salonu seyirci otopark alanında oluşturulan Türk Kızılay kan bankası, Bursa derbisi öncesinde kan bağışı kampanyasına destek veren Bursalı basketbol severlerden ilgi gördü.

Tofaş Basketbol Takımı oyuncularının da ziyaret ettiği kan bankası alanında kan bağışlayan taraftarlara maç bileti hediye edildi.

TOFAŞ ve Bursaspor İnfo Yatırım takımı basketbolcuları da maç öncesi parkeye “Attığımız basket 3 sayı, verdiğimiz kan 3 can olsun” pankartıyla birlikte çıktı.

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