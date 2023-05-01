Son Dakika

Bursa Demirtaş Osmangazi ile gelişiyor

YAŞAM 01.05.2023, 18:13
Bursa Demirtaş Osmangazi ile gelişiyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın gelişim bölgelerinden Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası ve park olmak üzere iki farklı hizmeti birden kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın planlı ve modern bir şekilde gelişen bölgelerinden Demirtaş’ta bugüne birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi’nde iki ayrı hizmetin açılışını gerçekleştirdi. Bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak 871 metrekare alan üzerine kurulan Akçaköy Parkı ile yeni muhtarlık binasının açılışı, Demirtaş’taki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi’nin 136 mahallesine kazandırdıkları hizmetlerle imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Merkezde tüm Bursa’ya hitap eden vizyon projelerimiz var. Bursa’yı Bursa dışına taşıyan projeleri hayata geçirdik. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İHL bunlardan bazıları. Bu projeler, Bursa’mızın adını 3 kıtada duyuran eserlerdir.” dedi.  

Bursa’ya değer katan vizyon projelerin yanında mahallelerin ihtiyaçlarına göre farklı hizmetleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, inşa ettikleri her projenin çok fonksiyonlu olmasına özen gösterdiklerine dikkat çekti.

Demirtaş’ın 17 bin nüfustan 90 bin nüfusa ulaşan, hızlı gelişen bir bölge olduğuna vurgu yapan Dündar, “Bursa’mızın gelişim bölgelerinden Demirtaş, büyümesiyle orantılı olarak ciddi yatırımları da kazanıyor. Bu bölgemize bugüne kadar birçok hizmeti kazandırdık. 18 yeni parkın yanı sıra, Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi,  Trap ve Atıcılık Tesisleri, Demirtaş-Avdancık Köprüsü, Demirtaş, Kapalı Yüzme Havuzu, Atık Getirme Merkezi, BAREM, Tarık Çevikel İlköğretim Okulu, pazar alanı ve otoparklar, asfalt ve tretuvar çalışmaları gibi birçok hizmet Demirtaş’ın gelişimine katkı sağladı. Bugün de Sakarya Mahallemiz’e yeni bir muhtarlık binası ve hemen yanında güzel bir parkı kazandırıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği güzel bir yeşil alan oldu. İki yeni hizmetimiz, mahalle sakinlerimize hayır olsun.” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emin Yavuz Gözgeç de yaptığı konuşmada, AK Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini Osmangazi’de yaşadıklarını ifade ederek, “Bizler, şehirleri çöp, çamur ve çukurdan kurtaran belediyecilik anlayışıyla Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştık. Böyle bir şehirciliği Cumhurbaşkamız’dan öğrendik. Şimdi de AK Belediyelerimiz, her bir ilçede, her bir mahallemizde hizmetlerde bulunuyor. Bu hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a kazandırdığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarı Mümin Dündar da, mahalleye kazandırılan yeni muhtarlık binası ve parktan dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Başkan Dündar, parkı gezerek oyun oynayan çocuklarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri de kendilerini güzel bir hizmet sunan Başkan Dündar’a memnuniyetlerini ifade etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 32 76
2. Arsenal 33 75
3. Newcastle 33 65
4. M. United 32 63
5. Liverpool 33 56
6. Tottenham 34 54
7. Aston Villa 34 54
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 33 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 33 34
16. Leicester City 34 32
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 28
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 32 79
2. Real Madrid 32 68
3. Atletico Madrid 32 66
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 32 53
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 32 47
8. Girona 32 44
9. Osasuna 32 44
10. Rayo Vallecano 32 43
11. Mallorca 32 41
12. Sevilla 32 41
13. Celta Vigo 32 39
14. Cadiz 32 35
15. Real Valladolid 32 35
16. Almeria 32 33
17. Valencia 32 33
18. Espanyol 32 31
19. Getafe 32 31
20. Elche 32 16