Bursa'dan yürekleri ısıttılar

Bursa İmam Hatip Lisesi 1999 Mezunları Platformu üyeleri, "Yürekler Üşümesin" etkinliğinde bu yıl 140 çocuğa bot ve mont hediye etti.BURSA (İGFA) - Bursa İmam Hatip Lisesi 1999 yılı mezunları her yıl yaptığı etkinlikte, bu yıl sayıyı arttırarak 140 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont hediye etti.

"Yürekler Üşümesin" etkinliğiyle ilgili bilgi veren Platform Dönem Başkanı Himmet Alioğlu, önceki yıllarda ebediyete yolcu ettikleri Kamil Memişoğlu ve Tayfun Özdemir anısına bu yıl etkinliğin 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte 1999 mezunları olarak çeşitli okullarda öğrenim gören 99 çocuğa bot ve mont almaya niyetlendiklerini belirten Alioğlu, bu sayının önce 110, sonrasında da 140'a ulaştığını ifade ederek, "Hayır ve iyilik için çıktığımız bu yolda yakınlarımızın desteğini de alarak 'Yürekler Üşümesin' etkinliğinin altıncısını tamamlamış olduk. Bu vesileyle maddi manevi katkı veren ve 99 sosyal yardımlaşma ekibindeki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl da etkinliğimize devam edeceğiz" diye konuştu.