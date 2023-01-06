Bursa'dan gençliğin müzik kültürüne 'Teknik' katkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2023 yılı kültürel sanatsal proje ve etkinlikleri kapsamında "Her Gencin Bir Şarkısı Olmalı" proje etkinliği gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde üniversite ve lise gençliğinin müzik kültürüne katkı sağlamak, Türk müziğine ilgi ve gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen proje etkinliğinde Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Ses Sanatçısı Recep Alper Çevirel sahne aldı.

Türk Müziği Konseri BTÜ Turkuaz salonunda gençlerle birlikte seslendirilen şarkı ve türkülerle icra edildi.

Konser sonunda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Ses Sanatçısı Recep Alper Çevirel’e hediye ve çiçek takdim etti.