Bursa'dan akademik başarıya burs imkanı

Bursa’nın en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Venüs Kampüs Eğitim Kurumları, LGS’de kitlesel başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Venüs Kampüs Eğitim Kurumları liselere geçiş için en önemli basamak olan LGS sınavında da akademik başarısını sürdürmeyi başardı.

Akademik kadrosu ve farklı eğitim anlayışı ile eğitim veren Venüs Kampüs’te öğretmenler ve öğrenciler uzun yıllar süren çalışmaların karşılığını almanın mutluğunu yaşadı.

Öğrencilerin teknoloji bağımlılığından, akademik eksikliklerine, psikolojik süreçlerden, pandemi sonrasında eğitime adaptasyon süreçlerine kadar tüm boyutlarıyla düşünülmüş bir eğitim anlayışıyla çalışmalar gerçekleştiren Venüs Kampüs; LGS sınavında çalışmalarının meyvelerini topladı.

Öğrencilerin yüzde 24’ünün yüzde 10’luk dilim içerisinde yer alması ise V.K’nın akademik başarısını taçlandırdı. Yüzde 20’lik dilimde yer alan öğrenci yüzdesi ise yüzde 65 oldu.

Kurucu Müdür Ali Erzincanlıoğlu, LGS sınavında öğrencilerin yüzdelik başarılarına göre burs imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

Burslara ilişkin konuşan Erzincanlıoğlu, “Zorlu bir takvimi geride bırakan tüm öğrencilerimize Venüs Kampüs’ün eğitim anlayışından faydalanmaları adına burs imkanları sağlıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle geçerli olmak üzere LGS’de yüzde 10’luk dilimde yer alan öğrencilerimize yüzde 35’e kadar burs imkanı sağlayacağız. Yüzde 20’lik dilimde yer alan öğrencilerimizin ise faydalanacağı burs oranı yüzde 20’yi bulacak. Yüzde 30’luk dilimde yer alacak öğrenciler yüzde 10, yüzde 40’lık dilimde yer alan öğrenciler yüzde 7, yüzde 50’lik dilimde yer alan öğrenciler ise yüzde 5’e varan burs imkanlarından faydalanabilecekler" diye konuştu.