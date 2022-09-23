Bursa'dan '7 güzel adam'a vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları projesi kapsamında, 7 Güzel Adam olarak tanınan şair ve yazarlar ‘mezarları başında’ anıldı.BURSA (İGFA) - Eğitimden spora, kültür sanat etkinliklerinden farklı aktivitelere kadar her alanda gençliğe yönelik projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, “Asım’ın Nesli Gençlik Buluşmaları” projesine yeni bir boyut kazandırdı.

Türk edebiyatında önemli bir yeri olan ve ‘7 Güzel Adam’ olarak tanınan şair ve yazarları gençlere anlatmak amacıyla düzenlenen ‘Asım’ın Nesli 7 Güzel Adamın İzinde’ projesi, 30 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sırasıyla Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir illerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje, 7 Güzel Adam’ın Kahramanmaraş’ta birlikte okudukları Maraş Lisesi ziyareti ile başladı.

Sırasıyla; Şanlıurfa’da Mehmet Akif İnan, Ankara’da Nuri Pakdil, İstanbul’da Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt ve Rasim Özdenören ile Balıkesir’de Alaaddin Özdenören’in kabirleri ziyaret edildi. Proje kapsamında; Ankara’da Türkiye Yazarlar Birliği ofisi, İstanbul’da 7 Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi ve Balıkesir’de Ahmet Kot Millet Kütüphanesi’ne de gidildi.