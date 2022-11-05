Bursa'daki Gümüşhaneliler SMA'lı bebeklerine sahip çıktı

Gümüşhane İli Torul Kürtün İlçeleri Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde Bursa'daki Gümüşhaneli 11 derneğin katkılarıyla SMA hastası Yunus Emre ve Ömer Asaf bebeklerin tedavi masraflarına destek olmak amacıyla organize edilen 'Bir Biletle Nefes Ol' programı, yöresel sanatçıların sahne performansı eşliğinde Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da ki 11 Gümüşhaneli derneğin katkı sunduğu programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Kanbur, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Fuat Alparslan, İrfan Akkaya, CHP Bursa İl Başkan Yardımcıları Özlem Akbaş Önsoy, Orhan Aslan, MHP Nilüfer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Bayram, DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Barış Özer ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Şamil Gürcü, SMA Çocukları Derneği Başkanı Seyit Ali Çorak, Gümüşhane Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Akçay, İstanbul GÜDEF Genel Başkanı Bayram Demir, Tuzla Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Turan Alemin ve Bursa'da faaliyet gösteren Gümüşhaneli dernek başkanları ve yöneticileri ile birçok vatandaş katıldı.

Osmangazi Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda birçok tanınmış yöresel sanatçı sahne performansı verirken Gümüşhanespor forması, kemençe, külek ve yayık açık arttırmayla satışa sunuldu. Yunus Emre ve Ömer Asaf bebeklerin babaları da gecede yer aldı.

Gümüşhane Torul Kürtün İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Demirci ile Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Akçay ve İstanbul GÜDEF Başkanı Demir'in birlik ve beraberlik vurgusu yaptıkları konuşmalarda emeği geçenlere teşekkür edildi. Gecede renkli görüntüler oluşurken, SMA'lı bebekler için tedavi masraflarına destek olması adına bağışlar yapıldı.