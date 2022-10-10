Bursa'daki Anadolu günlerinde Çanakkale rüzgarı

Bursa'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Anadolu Turizm ve Tanıtım Güneri etkinliklerine ilk defa dahil olan Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği, şehrin damak tatlarını yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerini de tanıtım imkanı buldu.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri Bursa Valisi Yakup Canbolat, Isparta Valisi Aydın Baruş ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile çok sayıda ziyaretçinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da ilk defa etkinlik kapsamına dahil olduklarını ifade eden Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veli Yalçın, etkinliklere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın destekleri ile katılım gösterdiklerini belirterek, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ve ekibinin destekleri ile açılan standa Türkiye'nin heryerinden gelen misafirlerin adeta akın ettiklerini söyledi.

Çanakkale'nin damak tatlarını ücretsiz dağıttıkları stand aracılığıyla yeni üye kayıtları da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yalçın, "Çanakkale için tüm gücünü kullanan, gecesini gündüzünü Çanakkale için harcayan Sayın Valimiz İlhami Aktaş başta olmak üzere tüm emekterlar ile yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımızı borçluyuz" dedi.

"ÇANAKKALE DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR"

Anadolu'nun birçok şehirden oluştuğunu ancak Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisinin Çanakkale olduğunu ifade eden Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veli Yalçın; Çanakkale demenin Türkiye demek olduğunu belirterek, "Çanakkale Şehitliklerini ziyaret ettiğimizde en fazla şehit sayısının Bursa'dan olduğunu görürüz. Yine tüm şehitlerimiz omuz omuza yatmaktadır. Bursalı, Ağrılı, Manisalı, Diyarbakırlı, Rizeli, Konyalı birçok şehidimiz bulunmaktadır. Tabiki: Iraklı, Suriyeli, Kafkasyalı şehitlerimiz ile Balkan şehitlerimizide unutmamak gerekiyor. Biz, yeni bir yönetim oluşturarak Çanakkale'nin Türkiye olduğunu vurgulamak adına Çan damadı olarak da bilinen aslen Ağrı kökenli eniştemiz Gazeteci Ömer Küçükkaya'yı derneğimizin Başkan Vekili olarak atadık. Ömer beyinde bu süreçte büyük emekleri var. Çanakkale'nin ruhunu hepimiz anlamak zorundayız. Çanakkale demek Türkiye demektir. Bizler inanıyoruz ki; Çanakkale ruhu ile Türkiye daha güçlü bir ülke olacaktır" diye konuştu.

Bursa'daki hemşeri dernekleri gerçeğini herkesin kabul etmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Türkiye, göç ülkesi. Bursa'da muhacir kentidir. Göç, Bursa'da güç olmuştur. Birileri hemşeri derneklerinin gereksizliğini vurguluyor. Oysa Bursa'da hemşeri dernekleri sayesinde uyuşturucu batağı başta olmak üzere birçok bataktan kurtulan insanlar var. Bursa İl Dernekleri Federasyonu BİLDEF şehir için önemli bir değerdir. BİLDEF, Bursa'da birleştirici bir güçtür" dedi.

Yalçın, hemşeri derneklerinin çatı kuruluşu BİLDEF ve Genel Başkanı Ramazan Alp ile yönetim kuruluna da Anadolu'nun Bursa'da buluşmasına ve toplanmasına katkı koymasından ve Bu sürece emek veren Bursa Valisi Yakup Canbolat olmak üzere herkese bir kez daha teşekkürlerini sundu.