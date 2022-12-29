'Bursa'da Zanaatın İzleri' Çin Festivali'nde

"Bursa'da Zanaatın İzleri" sergisi Çin Aynshan Kardeş Derneği’nin daveti ile Çin International Localized Image Festival'de yerini aldı.BURSA (İGFA) - BUFSAD Kadın Dayanışma Oluşumu'nun 2019 ve 2022 yılında kadın fotoğrafçının kadrajlarına yansıttığı çalışmalar uluslararası festivallerde sergileniyor.

Kadın fotoğrafçılar proje grubu tarafından fotoğraflanan unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının yer aldığı "Bursa'da Zanaatın İzleri" sergisi Çin International Localized Image Festival'de yerini aldı.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, bu çalışmalarına destek olan BUFSAD yönetim kurulu ile projenin yürütücülüğünü üstlenen Alev Tanrıkorur, Nermin Atalay'a, serginin danışmanlığını kabul ederek kendlerini onurlandıran Güler Ertan ile Fahrettin Beceren ve Ahmet Sungur’a, derneğin onur üyesi Nejat Yahya'ya teşekkür etti. Çalışmalarının uluslararası festivalde yer almış olmasının haklı gururu ve sevincini paylaşan Savaş, tarihe tanıklık eden, hayata sanat aracılığıyla iz bırakan kadın arkadaşlarnı tebrik etti.