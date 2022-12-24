Bursa'da 'Yurttan Sesler etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yurttan Sesler’ etkinliği ses getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla başlattığı ‘Biz Bize Moral Gecesi’ etkinliği, bu kez Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yurttan Sesler’ programıyla birlikte gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlendiği ve üniversite yıllarını öğrenci yurtlarında geçiren ünlü isimleri ‘halen yurtta kalan’ gençlerle buluşturan Yurttan Sesler programı, ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun konuk olduğu etkinlikle başladı. Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda yapılan ve Gençleşen Türküler Topluluğu’nun türküleriyle renklenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da eşleriyle katıldı.

Program öncesi yurtta alan öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de 1993 yılında Uludağ Üniversitesi’nden mezunu olduğunu ve 2 yıl yurtta kaldığını söyledi. O zamanın şartları ile bugünün şartları arasında müthiş farklar bulunduğunu, kent merkezinden üniversiteye üç otobüsle gelinebildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle sınav dönemlerinde çok stresli bir öğrenciydim. Her vize ve final benim için adeta üniversiteye giriş sınavı gibiydi. Ama öyle ya da böyle bu yıllar geçip gidiyor.

Evet, bir şekilde okulu bitireceksiniz ama lütfen yabancı dili ihmal etmeyin. Bu tür sosyal etkinlere katılmak da sizlere değer katacaktır. Unutmayın, bilgi küfenizi sadece bu yıllarda doldurabilirsiniz. Türkiye’nin en güzel illerinden birinde okuyorsunuz. Bursa’da 4 yılını geçirip, Görükle’den başka yeri görmeyenler var. Bursa’yı gezip tanıyın. En önemlisi de ‘üniversiteyi bitirince bir devlet dairesine veya belediyeye gireceğim gibi’ dar kalıplarla kendinizi sınırlamayın. Ufkunuzu geniş tutun. Türkiye, her geçen gelişen ve büyüyen, kalıplarını aşan bir ülke. Dünyanın dört bir yanında Türk şirketleri var. Yani önünüzde çok güzel fırsatlar var” dedi.

Programın moderatörlüğünü Çağatay Yetik’in yaptığı ‘Yurttan Sesler’ bölümünde ise ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Kendisinin de Uludağ Üniversitesi İksitadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olduğunu ve yurtta kaldığını belirten Cündübeyoğlu, öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaştı. Üniversite öğrencisi iken ‘1992’de girdiği güzellik yarışmasından yurt yemekhanesinde yaşadıklarına kadar’ geçmişe dair iz bırakan hatıralarını anlatan Cündübeyoğlu, kendisini gençlerle buluşturan etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Programın sonunda Başkan Aktaş, ünlü oyuncuya Bursa’nın tarihini anlatan ipek tablo, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da yurtlarda kalan öğrencilerin el emeği olan bir tabloyu hediye etti.