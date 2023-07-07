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Bursa'da YIL-MEK'in el emekleri görücüye çıktı

YAŞAM 07.07.2023, 11:04
Bursa'da YIL-MEK'in el emekleri görücüye çıktı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, ‘3’üncü El Emekleri Festivali’nde sergileniyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Külliyesi bahçesinde düzenlenen ve 9 Temmuz’a kadar devam edecek 3’üncü El Emekleri Festivali’nin açılış törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Hüseyin İşcan, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün stantları ziyaret edip kursiyerleri tebrik etmesiyle başlayan programın ilk günü, Masalcı Dede Yusuf Duru masal programı ve Yazar Dilek Cesur’un ‘Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir’ konulu söyleşisi ile sona erdi. İpek Koza, Keçe, Nah-t, Kat-ı, Ahşap Yakma, Geri Dönüşümden El Sanatları, Kağıt Rölyef, Ebru, Porselen Çiçek, Seramik, Filografi, Deri Tasarım, Resim, Çini gibi farklı branşlarda onlarca eserin sergileneceği festival kapsamında ayrıca söyleşiler, çocuk atölyeleri ve tiyatro gösterileri yapılacak.

KADINLARA TAM DESTEK

YIL-MEK bünyesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda 65 branşta 5 bin 232 kursiyere eğitim verildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızı hayatın her alanında destekliyor ve onların sosyal-ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz. Bu bağlamda; kadınlarımız meslek sahibi olsun, ev ekonomilerine destek sağlasınlar, ekonomik bağımsızlıklarını kazansınlar diye hayata geçirdiğimiz kadın girişimcilik merkezlerimizden şimdiye kadar binlerce kadınımız istifade etti. Şu an 24 noktada hizmet veren bu merkezler sayesinde kadınlarımız; ekonomik açıdan güçleniyor, ev ekonomilerine destek oluyor, meslek öğreniyor ve sosyalleşiyorlar. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, e-ticaretten ev tekstiline kadar 52 farklı branşta kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezlerimizden eğitim alan kadınlarımızın önemli bir kısmı meslek sahibi olarak işe yerleşti” dedi.

4 GÜN SÜRECEK

Yıldırım Belediyesi olarak; kadın eliyle yerel kalkınma modeli oluşturmak, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve girişimci kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Şu ana kadar 4’ü tarımsal, 7’si ticari olmak üzere toplam 11 kadın kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda; mekân temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflerimize destek sağlıyoruz. Kadınlarımızı ve kooperatiflerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Düzenlediğimiz ‘Yıldırım El Emekleri Festivali’nde sergilenen birbirinden değerli ürünlerin tamamı; YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezlerimiz ile Kadın Kooperatifi üyelerimizin eseridir. İstedik ki hem merkezlerimizin çalışmalarını tanıtalım hem kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik değere dönüştürelim hem de 4 gün sürecek festival kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerle sizlere ve çocuklarımıza güzel, keyifli vakitler yaşatalım. Tüm Yıldırımlı hemşehrilerimizi 3’üncü El Emekleri Festivali’ne bekliyoruz” diye konuştu. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve Yıldırım Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz, YILMEK, kadın kooperatifleri ve eğitim ve girişimcilik merkezlerinde kadınların başarı hikayeleri yazdıklarını ifade etti.

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