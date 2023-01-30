Bursa'da YIL-MEK ikinci dönem kapılarını açıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gitar, fotoğrafçılık, tel kırma, resim gibi branşlarda ücretsiz eğitim veren ‘YIL-MEK ’te yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, tüm vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya koymak ve hayallerini gerçekleştirmek için Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’nda onlarca dalda sanat ve meslek kursu veriyor.

Alanlarında usta eğitmenler eşliğinde kursiyerlere; gitar, bağlama, keman, ney, piyano, koro, gibi müzik kurslarının yanı sıra; drama, diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf ve halk oyunları alanlarında da eğitimler veriliyor.

El becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek isteyenler ise el sanatları alanında tezhip, hüsn-i hat, minyatür, resim atölyesi gibi kurslarda eğitim alabiliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK’te ‘Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi’, ‘Müzik Eğitimleri’, ‘Dil Eğitimleri’, ‘El Sanatları ve Hobi Eğitimleri’, ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’, ve ‘Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 104 branşta eğitim verileceğini belirtti.