Bursa'da 'yeşil girişimciler' yetişiyor

Bursa’da uygulamaya konulan “Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor” başlıklı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi ile tüketen değil üreten ve geleceği belirleyen bir nesil yetişmesine katkı sağlanacak.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan “Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor” isimli TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi uygulamaya konuldu.

Tüketen değil üreten ve geleceği belirleyen bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan proje ile öğrencilere tarladan sofraya sürdürülebilir ve verimli tarım sistemleri hakkında bilgi, beceri ve anlayış kazandırarak öğrencilerin bu konudaki problemlere girişim fikirleri kapsamında çözüm önerileri geliştirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

“Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor” başlıklı proje kapsamında Ekim ayının ilk iki haftasında öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları düzenlendi. İki gurup halinde beşer günlük süreyle düzenlenen eğitimlere Bursa’daki 10 liseden toplam 64 öğrenci katıldı.

Eğitimlerin ilk iki gününde Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezinde alanında uzman akademisyen ve öğretmenler tarafından hazırlanan eğitim etkinlikleriyle öğrencilerde girişimcilik kavramının anlaşılması, öğrencilerin girişimcilik ruhunu geliştirmesi, girişim planı hazırlayabilmesi, inovasyonu anlaması ve bir arada iş yapabilme konusunda yetkinliklerini artırması sağlandı. Ayrıca oyunlaştırma modeli ve tasarım odaklı düşünme metodolojisi ile yapılan etkinlikler öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sundu.

Eğitimlerin diğer üç gününde ise Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde akademisyenler tarafından sürdürülebilirlik, organik tarım, toprak ve gübre yönetimi, akıllı tarım teknolojileri, sulama sistemleri konularında eğitimler verildi.

Uygulama atölyelerinde ziraat fakültesine ait bahçe ve laboratuvarlarda öğrenciler tohumluk toplama, tohum çıkarma, tohum ekimi, fide bakımı, bahçe temizleme, damla sulama sistemi kurma, hayvan bakımı gibi etkinliklere katılarak sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazandı. Aynı zamanda öğrenciler tarımda İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanımı, geliştirme kartı ve çeşitli sensörler kullanarak yapılan yazılım uygulamasıyla akıllı sulama sistemi kurma, 3 boyutlu modelleme ve tasarım atölyelerinde tarımın her aşamasında kayıp ve israfı önlemek için geliştirilen teknolojiler ve yenilikçi uygulamalar hakkında farkındalık kazanarak bilgi ve becerilerini geliştirdiler.