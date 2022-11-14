Bursa'da 'Yeşil Çevre' için 10 bin fidan ile nefes oldular

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Çevre Hatıra Ormanı oluşturmak için 10 bin kızılçam fidanı toprakla buluştu. Hatıra ormanı ile Yeşil Çevre’nin ortaklarının karbon salınımının azaltılmasına önemli katkılar sağlanacak.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda her yıl 11 Kasım’da saat 11.11’de 81 ilde fidan dikimi ile kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl da anlamlı çalışmalara vesile oldu. Bursa Osmangazi’ye bağlı Ovaakça Mahallesi’nde hayata geçirilen Yeşil Çevre Hatıra Ormanı için 10 bin kızılçam fidanı, çok sayıda öğrenci ve velinin katıldığı törende toprakla buluşturuldu.

Bursa’nın geçmişinden aldığı emaneti hakkıyla koruyarak, Yeşil Bursa sıfatına her zaman layık olmaya çalıştığına dikkati çeken Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Yok olanı yerine koymak, fidanları toprakla buluşturmak, doğaya can vermek ve yeşilin hüküm sürdüğü Bursa’yı daha da yeşil yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Bursa’nın yüzölçümünün yüzde 45’i orman alanlarıyla kaplı. Bu etkinliğimizle de orman alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanlarımızda yetişen ağaçlar, kitaptan deftere, kapıdan beşiğe kadar hayatımızın bir parçası. 11 Kasım etkinlikleri kapsamında Bursa’da 50 bin 550 fidanı toprakla buluştururken yılsonunda bu sayı, 2 buçuk milyonu bulacak. Bu etkinlikle diktiğimiz fidanların umut olması ve umutlarımızın geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZİ DAHA GÜÇLÜ KILACAK’

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da, geleceğin sadece eğitim-öğretimle olmadığını belirterek, gençleri üretim adına yaptıkları kesim ve bakım amaçlı tıraşlama işlemleriyle ilgili de bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarında hasar gören ormanlarımızı onarmak ve yeniden yeşil bir Türkiye oluşturmak için her vatandaşın adına 3 fidan dikerek 250 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın’ın da yer aldığı törende çocuklara çevre bilincini aşılama amacıyla tişört, şapka ve boyama kitabı da dağıtıldı.