Bursa'da yerel marketlerden yardım seferberliği

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER), afet bölgesinde yaşayan ve Bursa’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına üyelerinin katkılarıyla yeni bir yardım seferberliği başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa PERDER üyeleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Haşim Kılıç, “Hem büyük yıkımın olduğuna tanıklık ettiğimiz bölgede yaşayanlara, hem de şehrimize gelen depremzedelere daha fazla destek sağlayacağız.” dedi.

Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, deprem bölgesinde Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanımız Ömer Düzgün ve diğer PERDER Şube Başkanları ile birlikte yaptığı çalışmaları ve gözlemleri Bursa PERDER Yönetim Kurulu ve Üyeleri ile İstişare Toplantısında paylaştı. Acı bir tabloya şahitlik ettiklerini belirten Haşim Kılıç, “Hatay AFAD Koordinatör Valisi olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ile bir araya geldik. Deprem bölgesini inceledik. Çok acı bir tabloyla karşılaştık, büyük yıkım olduğunu gördük. Bu kentlerin yeniden ayağa kalkması, depremzedelerin yeniden hayata tutunması için yürütülen yardım çalışmalarının daha da yoğunlaştırılması gerekiyor. Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz İstişare Toplantısında, deprem felaketi sonrası üyelerimizin değerli katkılarıyla başlattığımız ve devam ettirdiğimiz yardım çalışmalarının yanı sıra Bursa'ya gelen depremzedeler ve afet bölgesi için atacağımız yeni adımları planladık.” diye konuştu.

TEDARİKÇİLERDEN DE DESTEK ALINACAK

Hem bölgedeki depremzedeler, hem de Bursa’ya gelen depremzedeler için yardım çalışmalarına ihtiyaç olduğunu da kaydeden Kılıç, “Devletimiz, tüm imkânlarıyla seferber olmuş durumda. İş dünyamız, halkımız da yardım konusunda önemli duyarlılık gösteriyor. Hem bölgede yaşayan, hem de şehrimize gelen depremzedelerin acil ihtiyaçları barınma ve gıda ile ilgili. Bu ihtiyaçları gidermek için Bursa PERDER üyelerimiz, katkılarını artırarak desteklerini sürdürecek. Federasyonumuz öncülüğünde bölgeye ilk etapta çok sayıda TIR’la gıda malzemesi ulaştırdık. Üyelerimiz, nakdi ve ayni yardımlarla duyarlılığını gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Her zaman yanlarında olacağız. Bu noktada tedarikçilerimizden de destek alacağız. Yaraları hep birlikte saracağız.” ifadelerini kullandı.