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Bursa'da 'yerel eşitlik' eylem planı

YAŞAM 13.12.2023, 16:33
Bursa'da 'yerel eşitlik' eylem planı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin, şehrin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan herkesle eşit biçimde yararlanmasını sağlayacak adımlar atma hedefiyle hazırlanan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı kamuoyuna duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar birçok başlıkta çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı grupların daha iyi şartlara ulaşabilmesi için de projeler geliştiriyor.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin, şehrin sunduğu imkanlardan herkes gibi eşit biçimde yararlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda hazırladığı ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu’ndaki toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, meclis üyeleri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Engelliler Komisyonu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Belediye Meclisi’nde 21 Kasım 2023 tarihinde onaylanan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’, tüm bireylere yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kent ve yerleşim alanları, güvenli ulaşım gibi çalışma alanlarını belirleme ve bu alanlarda önemli bir yol haritası sunacak. ‘Tek hedefimiz eşit kent’ sloganıyla Bursa Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleşmesi de amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Neşet Ertaş’ın ‘Kadınlar insandır, biz insanoğlu’ sözleriyle konuşmasına başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına seçme ve seçilme hakkını verdiği bir ülkede daha neler yapılabileceğini konuşmak gerektiğini söyleyen Fethi Yıldız, Bursa’da hayata geçirilen tüm planlamaları kadın erkek eşitliğini ve özel gereksinimli vatandaşları düşünerek yaptıklarını belirtti. Kadınlar ve özel gereksinimli bireyler için komisyonlar oluşturulduğunu ve meclis kararları alındığını hatırlatan Yıldız, “Amacımız, Bursa’da yaptığımız her hizmeti eşitlik eylem planına uygun olması, bireylerin rahat yaşayabilmesi, haklarını en iyi şekilde alabilmeleridir. Bir vatandaş, bir otobüse ‘Kimin yardımıyla binebilirim?’ düşüncesi taşımamalı. Bu eylem planıyla bunu gerçekleştireceğiz. Diğer kamu kurumlarıyla birlikte güzle işler yapacağımıza inanıyorum. Toplumun tüm kesimleri şehrin sıkıntılarına hakim olmalı ve çözüm önerileri geliştirebilmeli. Bursa Büyükşehir Belediyesi veya diğer kurumların onlar adına düşünmesini beklememeli. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Uzmanı Büşra Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Yerel Eylem Eşitlik Planı’nın katılımcı ve yoğun emek harcanarak hazırlandığını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yerel yönetimlerin halka en yakın kurumlar olduğunu anlatan Yılmaz, vatandaşın ihtiyaçlarının tespitinde ve sonrasında üretilecek çözümlerde yerel yönetimlerin önem taşıdığını söyledi. Eşitlik eylem planlarının hazırlık süreçleri hakkında bilgi veren Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlanan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın yerel yönetimleri ve toplumu daha iyi geleceğe taşıyacak adımlara ışık tutacağını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, belediyelerin pek çok alanda hizmet ürettiğini ancak sosyal hizmet alanında verilen hizmetlerin daha önem taşıdığını ifade etti. Sosyal hizmet aracılığıyla vatandaşa doğrudan ulaşıldığını ve gönüllerin kazanıldığını anlatan Uysal, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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