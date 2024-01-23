Bursa'da Yenişehir Kapalı Pazar Alanı genişletilecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, seçim çalışmalarına Yenişehir’den başladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Çınarlı Camii’nde sabah namazını kılan Başkan Aktaş, Bereket Sofrası Programları kapsamında pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu.

Kapalı Pazar Alanı, Yeni Hal ve Sanayi Çarşı’sını ziyaret eden Aktaş, vatandaş ve esnafla sohbet etti. Aktaş, MHP İlçe Lokali’nde parti yöneticileriyle bir süre görüştü.

Geçen yıl hizmete alınan Yenişehir Kapalı Pazar Yeri’ndeki yer darlığına işaret eden Başkan Aktaş, burada Yenişehir Belediyesi ile ortaklaşa bir çalışma başlatarak genişletme çalışması yapacaklarını açıkladı. İlçedeki devlet yatırımlarına değinen Aktaş, “Yenişehir’i güzel ve hareketli günler bekliyor” dedi.

Başkan Aktaş’a ziyaretinde eşlik eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da “Alinur Başkanımız gibi yeniden aday olmak bize de nasip oldu. Hedefimiz milletimize, memleketimize hizmet etmektir. Halkımızın desteğiyle başarılı olup hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.