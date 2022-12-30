Bursa'da yeni yıla şarkılarla 'merhaba'

Nilüfer Musıki Derneği, ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’nde Yıldırım Gürses eserleriyle 2022’ye veda etti.BURSA (İGFA) - Şef Dr. M. Aydın Atalay yönetimindeki Nilüfer Musıki Derneği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi’nde verdiği ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’nde Bursalı sanatseverlerden yine büyük ilgi gördü.

Görkemli gecede merhum sanatçı Yıldırım Gürses’in eserlerini seslendiren koro, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi.

Sunuculuğunu Sebahat Mutlu’nun üstlendiği ve koristlerin solo olarak ta sahneye çıktığı konserde seyirciler, zorluklarla geçen 2022 yılını yüzlerindeki hoş sedayla geride bıraktı.

Nilüfer Musıki Derneği Başkanı Haluk Keser, yeni yılda da bir çok sürprizle dinleyicilerinin karşısında olacaklarını belirtti.