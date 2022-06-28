Bursa'da 'yeni lisan iki insan' diyerek yola çıktılar... 10 binden fazla öğrenci 'ücretsiz' eğitim aldı

Bursa'da 2019 yılından bu yana 'Yeni Lisan İki İnsan' adıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında dil eğitimlerini yabancı öğretmenlerle ücretsiz olarak sürdüren Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanı Füsun Koyunlular, uluslararası projede 10 binden fazla öğrenciye yabancı dil eğitimi verdiklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şube Başkanı Füsun Koyunlular, derneğin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa'da 2019 yılından bu yana 'Yeni Lisan İki İnsan' adıyla sosyal sorumluluk projesini yabancı öğretmenlerle ücretsiz olarak online dil eğitimleri ile sürdürdüklerini belirten Başkan Koyunlular, bir çok üniversite öğrencisine pandemi öncesi örgün, pandemi sonrasında da online eğitimlerle yabancı eğitmenlerle karşı karşıya getirip konuşma pratik yapma özgüveni kazandırdıklarını söyledi.

Kuruluşundan bugüne engelli vatandaşların sorunları başta olmak üzere birçok konuda sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini ifade eden Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şube Başkanı Füsun Koyunlular; temel amaçlarının öğrencilere pratik konuşabileceği yabancı dili öğretmek ve her yerde tercih edilebilecek kalifiyeli bireyler olması için sertifikalandırılmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Türkiye Beyazay Derneği ve Oxford as Academy uluslararası dil okulları olarak üyeleriyle birlikte tüm engelleri birlikte aşmak istediklerini belirten Koyunlular, yabancı dil konusunda toplumsal engelleri aşmak için var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Proje kapsamında 10 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz İngilizce ve Almanca eğitimleri verdiklerine dikkati çeken Koyunlular; eğitimler için hazırladıkları özel sosyal proje amaçlı eş zamanlı dil öğretim kitaplarını da bu kapsamda e-kitapçık şeklinde ücretsiz olarak ulaştırdıklarını belirtti. Koyunlular, "Bu sosyal proje Türkiye merkezli çıkan ancak şuan uluslararası olarak İran,Fas ve Bulgaristan'daki temsilciliklerimizde de uygulamaya One Language One Life adıyla başlamış olan international bir projedir ve bu anlamlı uluslararası bir projede sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.